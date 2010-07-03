Более 800 медиков получили статус "московский врач"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще 155 медиков получили статус "московский врач", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Она работают по 20 направлениям, среди них акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, гастроэнтерология, детская хирургия, психиатрия, скорая медицинская помощь, судмедэкспертиза и другие. Сейчас в больницах и поликлиниках города число "московских врачей" достигло 860.

"Несмотря на сложный экзамен, который требует высочайшего уровня профессионализма, участие в проекте принимают все больше медицинских работников. Это настоящий знак качества и стандарт столичной медицины", – рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Статус "московский врач" утвержден в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для повышения квалификации врачей. Специалисты с таким статусом, которые устроены в учреждения департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в 15 тысяч рублей.

Статус можно получить сразу по нескольким специальностям, если претендент по ним работает. Надбавку будут начислять по каждой. Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.