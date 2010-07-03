Лекции о лечении различных заболеваний пройдут в поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лекции и занятия, посвященные профилактике и лечению различных заболеваний, традиционно пройдут в столичных поликлиниках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
5 ноября в филиале № 2 детской городской поликлиники № 86 в Западном Дегунине прочтут лекцию о режиме дня детей, которые не ходят в детский сад. Педиатр также ответит на интересующие родителей вопросы. Начнется мероприятие в 12:00.
В детской городской поликлинике № 69 в Котловке пройдет занятие для родителей. Им расскажут, как одевать ребенка дома и на прогулке, чтобы он не простыл. Начало в 10:00
6 ноября в городской поликлинике № 22 в районе Академический можно будет узнать, как вредные привычки провоцируют инсульт. Специалисты объяснят, как снизить риск развития этого заболевания и что нужно делать при первых признаках острого нарушения мозгового кровообращения. Лекции стартуют в 11:00.
В детской городской поликлинике № 48 в Текстильщиках родителей ждут в 13:00. Они узнают о важности прививок, благодаря которым можно сохранить здоровье ребенка.
7 ноября в городской поликлинике № 9 в Марьине состоится занятие в школе профилактики инфаркта. Присутствующие узнают о наиболее распространенных факторах развития сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного артериального давления. Начало занятия в 14:00.
Лекция о методах профилактики ОРВИ у детей пройдет в кабинете здорового ребенка детской городской поликлиники № 12 в районе Орехово-Борисово Южное. Врачи в 13:00 расскажут о том, какие прививки нужно делать.
8 ноября в филиале № 4 детской городской поликлиники № 143 в районе Выхино-Жулебино будут говорить о том, как предотвратить наиболее распространенные неинфекционные заболевания. Желающие могут присоединиться в 9:00.
В поселение Рязановском будут работать мобильные диагностические комплексы, оснащенные рентгенологическим оборудованием. Жители столицы смогут пройти осмотр у врачей разных специальностей и сдать анализы. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
9 ноября организуют встречу с врачами стоматологической поликлиники № 60, расположенной в Строгине. Специалисты поделятся с детьми информацией о гигиене полости рта и важности сохранения здоровых зубов. Приглашаются родители с детьми, начало в 10:00.
В детской городской поликлинике № 98 в районе Чертаново Южное в 12:00 стартует занятие в школе здоровья. Лекцию посвятят профилактике сахарного диабета. Врачи расскажут об опасности этого заболевания, а также о том, что может спровоцировать его развитие.
Сергей Собянин ранее заявил, что столица первой среди регионов приступит к модернизации поликлиник. По словам градоначальника, за год в московских учреждениях здравоохранения первичного звена совершили более 100 миллионов посещений.
В ближайшие три года в городе планируют модернизировать примерно 150 поликлиник. Обновленные учреждения будут максимально соответствовать современным нормам медицинского обслуживания и комфорта пациентов.
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