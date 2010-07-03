Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице остается ниже эпидпорога на 37,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 28 октября по 3 ноября оказался ниже эпидемического порога на 37,4%, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспортебнадзора.

"В городе шестую неделю подряд отмечается уменьшение числа зарегистрированных случаев заболевания. Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе по совокупному населению – на 37,4%", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в городе продолжается кампания по иммунизации населения.

"В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе за счет всех источников финансирования привиты более 6 миллионов 72 тысячи человек, в том числе более 826 тысяч детей. За счет средств работодателей и граждан привиты 2 миллиона 505 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что сделать прививку по ОМС можно в прививочных кабинетах медорганизаций государственной системы здравоохранения. С собой нужно взять паспорт и полис.

Ранее в Минздраве подчеркнули, что в России не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией. Осложнения после прививок возникают крайне редко – реже, чем 1 случай на миллион. При использовании антибиотиков риск развития шока составляет 10 случаев на миллион, пояснили в ведомстве.

В сезоне 2019-2020 годов задействовано несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина, применяемая только для взрослых.