Россиян напугали распространением гриппа через бумажные купюры

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о том, как бумажные купюры могут распространить вирус гриппа. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что главным признаком гриппа является повышение температуры до 39 градусов с первых часов болезни.

Оказалось, что заболеть гриппом можно даже при получении зарплаты в результате контакта с бумажными купюрами. Кроме того, вирус поджидает и во время снятия денег из банкомата.

"Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель", – сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что лучшим "инкубатором" выступает свинья, которая переносит все виды "человеческого" гриппа.

В пресс-службе напомнили, что грипп крайне опасен и может привести к необратимым последствиям. Также нередко он оказывает сильное воздействие на сердечно-сосудистую систему, тем самым сокращая продолжительность жизни человека на несколько лет.

Кроме того, в ведомстве заверили, что антибиотики не помогут при лечении гриппа.

"Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют, следовательно, лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе грипп, бесполезно", – говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре предостерегли от употребления жаропонижающих средств. Их рекомендовали пить только при температуре выше 39 градусов для взрослых и 38,5 градуса для детей, поскольку вирус гриппа распространяется именно в среде нормальной температуры.

В целях профилактики там порекомендовали принимать витамины, а также добавить в рацион питания больше лука и чеснока.

Ранее сообщалось, что порядка 60% москвичей прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ. Были привиты более 7 миллионов 368 тысяч человек.