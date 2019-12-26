Россиян напугали распространением гриппа через бумажные купюры

Фото: depositphotos/LUNNO
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о том, как бумажные купюры могут распространить вирус гриппа. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Там напомнили, что главным признаком гриппа является повышение температуры до 39 градусов с первых часов болезни.
Оказалось, что заболеть гриппом можно даже при получении зарплаты в результате контакта с бумажными купюрами. Кроме того, вирус поджидает и во время снятия денег из банкомата.
"Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель", – сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что лучшим "инкубатором" выступает свинья, которая переносит все виды "человеческого" гриппа.
В пресс-службе напомнили, что грипп крайне опасен и может привести к необратимым последствиям. Также нередко он оказывает сильное воздействие на сердечно-сосудистую систему, тем самым сокращая продолжительность жизни человека на несколько лет.
Кроме того, в ведомстве заверили, что антибиотики не помогут при лечении гриппа.
"Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют, следовательно, лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе грипп, бесполезно", – говорится в сообщении.
Также в Роспотребнадзоре предостерегли от употребления жаропонижающих средств. Их рекомендовали пить только при температуре выше 39 градусов для взрослых и 38,5 градуса для детей, поскольку вирус гриппа распространяется именно в среде нормальной температуры.
В целях профилактики там порекомендовали принимать витамины, а также добавить в рацион питания больше лука и чеснока.
Ранее сообщалось, что порядка 60% москвичей прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ. Были привиты более 7 миллионов 368 тысяч человек.
Чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: