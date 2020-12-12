Эпидемиолог оценила возможность выпадения волос из-за COVID-19

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила возможность выпадения волос из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметила специалист, уровень волосяного покрова неразрывно связан с состоянием организма. При этом причиной выпадения волос могут стать различные факторы. В их числе – стресс, гормональные изменения и инфекционные заболевания.
Пшеничная заявила, что среди факторов, влияющих на выпадение волос, присутствует и коронавирус.
"При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются", – пояснила эпидемиолог.
Она подчеркнула, что при болезни волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на длительное время. По этой причине может проявиться выпадение волос.
Чаще всего пациенты замечают повышенную потерю волос через 2–3 месяца после перенесенного коронавируса. Обычно это происходит равномерно, однако в некоторых зонах выпадение может быть более серьезным.
"Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова войдут в фазу роста. Но на это может понадобиться несколько месяцев", – заметила Пшеничная.
Специалист призвала после перенесенного COVID вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами.
"При возникновении признаков алопеции следует обратиться к врачу-трихологу или дерматологу", – заключила Пшеничная.
Ранее врач оценила риски повторного заражения COVID-19. Как отметила специалист, второй раз коронавирусом заболевают лишь несколько десятков человек на миллион зараженных.
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