Гинцбург рассказал, кто может быть устойчив к COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что люди с высоким уровнем интерферонов могут быть условно устойчивыми к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я в первый раз слышу о природной резистентности к коронавирусу. Естественно, она может быть у тех людей, у которых высокий уровень всех интерферонов, в том числе и альфа-интерферонов в первую очередь. Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность", – заявил Гинцбург.
Специалист рассказал, что таких людей можно условно считать устойчивыми к коронавирусу и ко всем РНК-содержащим вирусам. При этом, по его словам, нет никаких гарантий, что интерферон будет стабильно вырабатываться на достаточно высоком уровне.
"Единственная защита, которая стабильно действует, – это та защита, которая возникает в результате вакцинации. А интерферона сегодня больше, завтра меньше", – добавил глава Центра имени Гамалеи.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что больше всего риску заражения коронавирусом подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях, где концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице.
По его словам, дом, офис и общественный транспорт можно сделать более безопасными, обеспечив там хорошую вентиляцию. К примеру, в транспорте недостаточно лишь носить маску, надо, чтобы вентиляция там работала в усиленном режиме.
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