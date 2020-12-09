Назван простой способ защиты от коронавируса

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Больше всего риску заражения коронавирусом подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях, где концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По его словам, дом, офис и общественный транспорт можно сделать более безопасными, обеспечив там хорошую вентиляцию. К примеру, в транспорте недостаточно лишь носить маску, надо чтобы вентиляция там работала в усиленном режиме. Кондиционеры выключать нельзя, а даже напротив, надо усилить их мощность.
"Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений", – подчеркнул врач.
Что касается офиса или собственной квартиры, помещения необходимо чаще проветривать и не забывать о влажной уборке. Этим можно уменьшить количество вируса и спастись от заражения, если рядом кто-то болеет, но даже не подозревает об этом.
Ранее российский иммунолог, академик Алексей Тутельян во время медицинского онлайн-конгресса рассказал о риске заражения коронавирусом для людей в защитных масках. По его словам, возможность передачи вируса снижается до 1,5%, если при контакте здорового человека с заразившимся коронавирусом на обоих есть маски.
Всемирная организация здравоохранения считает, что если в помещениях или вне невозможно соблюдать социальную дистанцию, то следует надевать защитную маску. В организации отметили, что маску нужно носить в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.
Специалисты не рекомендуют носить данное средство защиты детям до пяти лет, а возрастная группа от 6 до 11 может надевать маску, если умеет правильно ей пользоваться. Также должна учитываться обстановка по передаче вируса в конкретной местности.
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