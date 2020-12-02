ВОЗ рекомендует при невозможности дистанцирования носить маску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения считает, что если в помещениях или вне невозможно соблюдать социальную дистанцию, то следует надевать защитную маску. Об этом говорится в рекомендациях, которые были опубликованы в Женеве.

В организации отметили, что маску нужно носить в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.

Специалисты не рекомендуют носить данное средство защиты детям до пяти лет, а возрастная группа от 6 до 11 может надевать маску, если умеет правильно ей пользоваться. Также должна учитываться обстановка по передаче вируса в конкретной местности.

Ранее российский иммунолог, академик Алексей Тутельян во время медицинского онлайн-конгресса рассказал о риске заражения коронавирусом для людей в защитных масках. По его словам, возможность передачи вируса снижается до 1,5%, если при контакте здорового человека с заразившимся коронавирусом на обоих есть маски.