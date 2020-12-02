Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от коронавируса

Красноярская фабрика елочных игрушек "Бирюсинка" создала к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса, рассказал РИА Новости замруководителя фабрики Артем Денисович.

По его словам, все игрушки изготавливаются вручную. С начала недели, как только стало известно о новой коллекции, спрос на шары в масках резко вырос.

"Сейчас стараемся усиленно работать, чтобы удовлетворить спрос. Уже были подобные истории. Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской", – рассказал Денисович.

Он рассказал, что заказы поступают со всех регионов. "Уже более 300 запросов, со всей России идут заказы", – отметил он, добавив, что сейчас выпускают порядка 100–120 штук в день. Выпуск будет продолжаться до 31 декабря.

Шар в маске обойдется в 350 рублей. Всего в ассортименте более 250 елочных украшений. Новогодняя коллекция обновляется ежегодно, к разработке специалисты приступают уже с февраля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал безобразием, хамством и наглостью появление в интернет-магазинах елочных игрушек, оформленных в тематике коронавируса. В продажу поступили игрушки в виде рулона туалетной бумаги или Санта-Клауса с защитной маской на лице.