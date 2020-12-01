В Госдуме назвали плохой приметой украшение домов спиленными елками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить торговлю спиленными елками. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Политик также посоветовал горожанам не использовать их в качестве украшения квартир, назвав спиленные елки "трупами деревьев". Милонов рекомендовал для этих целей покупать деревья, выращенные в кадках.

"Я считаю, что украшать свою квартиру трупом умирающего дерева – плохая примета. Если мы говорим о тех, кто всенепременно хочет противоестественно иметь кусок леса у себя в квартире, то он может купить соответствующее дерево, выращенное в специальной кадке", – заявил Милонов.

Депутат также считает необходимым отказаться и от установки на городских площадях живых елей. По его словам, такие ели формируют в глазах людей потребительское отношение к лесу.

Ранее сообщалось, что около тысячи новогодних елей установят на улицах Москвы. Также столицу украсят объемно-декоративные конструкции, монтаж украшений завершат к 14 декабря.

