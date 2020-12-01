В России зажгли первую новогоднюю елку

Фото: sakha.gov.ru

В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Церемония прошла в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии".

По традиции праздничное дерево зажгли Дед Мороз из Великого Устюга и якутский повелитель зимы Чысхаан с Полюса Холода. Елка зажглась по сигналу главы Якутии Айсена Николаева. Он поздравил якутян с наступающим Новым годом из студии НВК "Саха".

В этом году фестиваль проходит онлайн. Из-за сложной эпидемиологической ситуации массовые мероприятия на площади Ленина отменены.

После того как зажигают главную елку Якутии, во всех городах республики также зажигаются праздничные деревья, что символизирует старт новогодних мероприятий по всей стране.

Около тысячи новогодних елей установят на улицах Москвы. Также столицу украсят объемно-декоративные конструкции, монтаж украшений завершат к 14 декабря.

В ГУМе тоже готовятся к Новому году. Теперь там можно увидеть специальную елку от Москвы 24, а также от каналов "Россия 1", "Мульт" и "Мосфильм. Золотая коллекция". Елка телеканала Москва 24 сделана в стиле ребрендинга канала, она подчеркивает переход в новое современное время, смешение стилей цифрового декаданса и глитч-арта.