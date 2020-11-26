Милонов призвал ограничить продажу "ковидных" елочных игрушек

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал Москве 24 появление в интернет-магазинах елочных игрушек, оформленных в тематике коронавируса.

Ранее крупные интернет-площадки запустили в продажу новогодние украшения, посвященные COVID-19. Например, можно найти игрушки в виде рулона туалетной бумаги или Санта-Клауса с защитной маской на лице.





Виталий Милонов депутат Госдумы Естественно, это безобразие, хамство и наглость. Нужно, конечно, строго ограничить их продажу.

"Да, для большинства людей, которые пережили коронавирус и поправились, это может быть весело. Но нужно задуматься о тех, кто умер, чьи близкие умерли, насколько это может быть болезненно для этих людей видеть подобного рода украшения", – считает парламентарий.

По словам Милонова, в сложившейся ситуации желание "повеселиться" таким образом неуместное, поскольку может обидеть других людей.

"Каждому нужно понимать, что это все равно что купить на новогоднюю елку украшения в виде венков или гробов", – заявил собеседник Москвы 24.

Милонов подчеркнул, что если для одних эти игрушки не более чем смешной аксессуар, то для других – ассоциация со смертью.





Виталий Милонов депутат Госдумы Посмотрите, сколько людей умерло от пандемии, и можно представить, сколько людей будет шокировано подобного рода игрушками.

"Если мы люди, то, естественно, сделаем правильный шаг и не будет их покупать", – резюмировал депутат.

О том, что Милонов сам заразился коронавирусом, стало известно 18 ноября. По словам депутата, в первый день у него поднялась температура до 39 градусов, однако потом она понизилась до 38. Повышенная температура у парламентария держалась три дня подряд, а затем стала появляться только по вечерам.

Милонов признался, что сразу понял – это COVID-19. После появления первых симптомом он сделал ПЦР-тест, который подтвердил его подозрения.