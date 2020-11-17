В США из-за коронавируса детям запретили сидеть на коленях у Санта-Клауса

16:00
Фото: AP Photo/Seth Wenig
Несмотря на пандемию коронавируса, владельцы торговых центров в США приняли решение соблюсти традицию встреч с Санта-Клаусом. Однако, чтобы встретиться с волшебником, гражданам придется соблюдать ряд правил, сообщает агентство Associated Press.
Дети не смогут садиться на колени Санта-Клауса, чтобы рассказать ему о своих пожеланиях. Кроме того, посетителям нельзя снимать маски даже для фотографии. Некоторые универмаги планируют установить вокруг Санты пластиковое стекло или поставить бутафорские подарочные коробки, чтобы малыши не бросались к волшебнику.
Чтобы к Санте не выстраивались огромные очереди, будет организована онлайн-запись. Сотрудники в ТЦ будут часто проводить дезинфекцию, посетителям будут измерять температуру тела, у актеров сократится рабочий день, кроме того, аниматорам увеличат время перерывов.
А в Москве 20 декабря начнут работать елочные базары. В столице организуют 300 точек продажи новогодних деревьев. Кроме того, начнет свою работу онлайн-базар с услугой доставки елей по городу.
В США из-за пандемии COVID-19 детям запретили сидеть на коленях у Санта-Клауса
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