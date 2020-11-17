Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

16:00

В США из-за коронавируса детям запретили сидеть на коленях у Санта-Клауса

за рубежом

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Несмотря на пандемию коронавируса, владельцы торговых центров в США приняли решение соблюсти традицию встреч с Санта-Клаусом. Однако, чтобы встретиться с волшебником, гражданам придется соблюдать ряд правил, сообщает агентство Associated Press.

Дети не смогут садиться на колени Санта-Клауса, чтобы рассказать ему о своих пожеланиях. Кроме того, посетителям нельзя снимать маски даже для фотографии. Некоторые универмаги планируют установить вокруг Санты пластиковое стекло или поставить бутафорские подарочные коробки, чтобы малыши не бросались к волшебнику.

Чтобы к Санте не выстраивались огромные очереди, будет организована онлайн-запись. Сотрудники в ТЦ будут часто проводить дезинфекцию, посетителям будут измерять температуру тела, у актеров сократится рабочий день, кроме того, аниматорам увеличат время перерывов.

А в Москве 20 декабря начнут работать елочные базары. В столице организуют 300 точек продажи новогодних деревьев. Кроме того, начнет свою работу онлайн-базар с услугой доставки елей по городу.

В США из-за пандемии COVID-19 детям запретили сидеть на коленях у Санта-Клауса

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать