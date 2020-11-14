Артисты оценили предложение Меладзе не сниматься в новогодних программах

Отечественный шоу-бизнес всполошило заявление певца Валерия Меладзе: он предложил российским артистам не сниматься в новогодних программах из-за ситуации с коронавирусом и введенных на фоне пандемии ограничений. Коллеги по цеху разделились на два лагеря: одни задумку оценили, а другие резко раскритиковали. Рассказываем, как отреагировала звездная тусовка.



Без хлеба и зрелищ?

Общественный резонанс вызвал пост певца Валерия Меладзе в Instagram. Артист предложил звездам отечественного шоу-бизнеса не сниматься в новогодних программах из-за введенных ограничений по коронавирусу.

Певец подчеркнул, что новогодние концерты – развлечение, которое не является первой необходимостью. Тем не менее, по словам Меладзе, без таких мероприятий нет ощущения праздника.





Валерий Меладзе певец Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах.

По мнению артиста, это обратит внимание на то, что есть целая отрасль, работники которой из-за ситуации с COVID-19 оказались без средств к существованию. Спустя некоторое время Меладзе разместил новый пост, который подписал: "Не отказываюсь ни от одного своего слова!!!"

В интервью "Московскому комсомольцу" певец объяснил, что не сделал ничего предосудительного и не призывал к бойкоту. "Я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь огоньков и других развлекательных программ", – рассказал он.





Валерий Меладзе певец Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш – пусть и в Новый год нас не заметят.

Также, по словам артиста, его директору уже звонили с приглашениями принять участие в новогодних программах. "А вот пойду ли я – теперь не факт. Потому что теперь я должен как-то оправдывать свой пост", – отметил Меладзе.

Позднее певец в Instagram сделал новую публикацию, подкрепленную видео. В нем Меладзе обратился к российским врачам с просьбой дать ему доступ в "красные зоны" стационаров с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, чтобы он смог там выступить.



Поддержать или оштрафовать?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Коллеги Меладзе по творческому цеху не остались в стороне и прокомментировали его заявление. Певица Анита Цой назвала идею неправильной.

"Бойкот может привлечь к себе внимание государства, но, учитывая, что артисты всегда должны быть рядом с народом, учитывая, что Новый год – это большой праздник, который ждут все граждане страны", – объяснила она.

Вместе с тем идею Меладзе поддержал актер и телеведущий Оскар Кучера.

"Я бы еще хотел предложить, чтобы наше правительство на все это время или на следующий год сделало налоговую скидку в 75%, чтобы мы платили только 25%, а то как-то не хорошо получается, что мы платим 100%, а посещение залов – 25%", – объяснил свою позицию он.

Куда серьезнее к публикации в соцсети отнеслись в партии "Коммунисты России": пост Меладзе партийцы расценили как "призыв к саботажу". Также, по их мнению, артиста нужно оштрафовать.





Максим Сурайкин председатель ЦК партии "Коммунисты России" Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу.

Сурайкин добавил, что людям сейчас очень нужна моральная поддержка. А Меладзе, будучи работником "культурного фронта в войне россиян против вируса", "предал своих зрителей, хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает".

Не остались в стороне интернет-конфликта продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин.

"Я считаю, что если ситуация с концертами ставит людей под угрозу заболевания, то концерты нужно отменять. Даже несмотря на то что это мои минусы, я уже несколько месяцев не зарабатываю вообще никаких зарплат, только трачу деньги", – сказал Дробыш.

Вместе с тем он добавил, что люди захотят смотреть телевизор, им нужно что-то показывать. В свою очередь, Иосиф Пригожин заявил, что Меладзе отчасти прав.

"Потому что заболеть можно везде, в том числе и на съемках. Посмотрите, восемь миллионов человек в метро ходит, но нельзя же артистов делать крайними. Такое ощущение, что во всем виноваты артисты", – сказал продюсер.

Кроме того, Пригожин напомнил, что звезды – это представители частного сектора, которые несут ответственность за сотни человек, работающих на них.