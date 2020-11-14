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Артисты оценили предложение Меладзе не сниматься в новогодних программах

Сахара не надо: звезды оценили идею Меладзе не сниматься в новогодних шоу
культура общество

Отечественный шоу-бизнес всполошило заявление певца Валерия Меладзе: он предложил российским артистам не сниматься в новогодних программах из-за ситуации с коронавирусом и введенных на фоне пандемии ограничений. Коллеги по цеху разделились на два лагеря: одни задумку оценили, а другие резко раскритиковали. Рассказываем, как отреагировала звездная тусовка.

Без хлеба и зрелищ?

Общественный резонанс вызвал пост певца Валерия Меладзе в Instagram. Артист предложил звездам отечественного шоу-бизнеса не сниматься в новогодних программах из-за введенных ограничений по коронавирусу.

Певец подчеркнул, что новогодние концерты – развлечение, которое не является первой необходимостью. Тем не менее, по словам Меладзе, без таких мероприятий нет ощущения праздника.

Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах.
Валерий Меладзе
певец

По мнению артиста, это обратит внимание на то, что есть целая отрасль, работники которой из-за ситуации с COVID-19 оказались без средств к существованию. Спустя некоторое время Меладзе разместил новый пост, который подписал: "Не отказываюсь ни от одного своего слова!!!"

В интервью "Московскому комсомольцу" певец объяснил, что не сделал ничего предосудительного и не призывал к бойкоту. "Я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь огоньков и других развлекательных программ", – рассказал он.

Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш – пусть и в Новый год нас не заметят.
Валерий Меладзе
певец

Также, по словам артиста, его директору уже звонили с приглашениями принять участие в новогодних программах. "А вот пойду ли я – теперь не факт. Потому что теперь я должен как-то оправдывать свой пост", – отметил Меладзе.

Позднее певец в Instagram сделал новую публикацию, подкрепленную видео. В нем Меладзе обратился к российским врачам с просьбой дать ему доступ в "красные зоны" стационаров с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, чтобы он смог там выступить.

Поддержать или оштрафовать?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Коллеги Меладзе по творческому цеху не остались в стороне и прокомментировали его заявление. Певица Анита Цой назвала идею неправильной.

"Бойкот может привлечь к себе внимание государства, но, учитывая, что артисты всегда должны быть рядом с народом, учитывая, что Новый год – это большой праздник, который ждут все граждане страны", – объяснила она.

Вместе с тем идею Меладзе поддержал актер и телеведущий Оскар Кучера.

"Я бы еще хотел предложить, чтобы наше правительство на все это время или на следующий год сделало налоговую скидку в 75%, чтобы мы платили только 25%, а то как-то не хорошо получается, что мы платим 100%, а посещение залов – 25%", – объяснил свою позицию он.

Куда серьезнее к публикации в соцсети отнеслись в партии "Коммунисты России": пост Меладзе партийцы расценили как "призыв к саботажу". Также, по их мнению, артиста нужно оштрафовать.

Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу.
Максим Сурайкин
председатель ЦК партии "Коммунисты России"

Сурайкин добавил, что людям сейчас очень нужна моральная поддержка. А Меладзе, будучи работником "культурного фронта в войне россиян против вируса", "предал своих зрителей, хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает".

Не остались в стороне интернет-конфликта продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин.

"Я считаю, что если ситуация с концертами ставит людей под угрозу заболевания, то концерты нужно отменять. Даже несмотря на то что это мои минусы, я уже несколько месяцев не зарабатываю вообще никаких зарплат, только трачу деньги", – сказал Дробыш.

Вместе с тем он добавил, что люди захотят смотреть телевизор, им нужно что-то показывать. В свою очередь, Иосиф Пригожин заявил, что Меладзе отчасти прав.

"Потому что заболеть можно везде, в том числе и на съемках. Посмотрите, восемь миллионов человек в метро ходит, но нельзя же артистов делать крайними. Такое ощущение, что во всем виноваты артисты", – сказал продюсер.

Кроме того, Пригожин напомнил, что звезды – это представители частного сектора, которые несут ответственность за сотни человек, работающих на них.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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