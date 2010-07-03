Врач предупредил об опасности участия в новогодних огоньках из-за коронавируса

Уже который год подряд в СМИ появляется информация о том, что Алла Пугачева якобы выступает против участия Ольги Бузовой в новогодних огоньках. Представитель молодой исполнительницы эти слухи опроверг и объяснил, что из-за ситуации с СOVID-19 все еще непонятно, как будут проходить съемки традиционных праздничных программ. Разбираемся, нужно ли отменять огоньки.



"Мы уже не удивляемся"

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

В преддверии съемок традиционных новогодних огоньков на федеральных каналах ряд изданий опубликовали информацию о том, что певица Алла Пугачева якобы в очередной раз выступила против участия в них телеведущей Ольги Бузовой. Слухи о предполагаемой вражде прокомментировал PR-менеджер молодой исполнительницы Антон Богославский.

"Мы уже не удивляемся. Подобные лженовости придумываются из года в год. Такое чувство, будто СМИ из головы берут поводы, высасывают из пальца", – заявил представитель Бузовой.



Ранее сообщалось, что примадонна российской эстрады якобы еще в прошлом году обращалась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать Ольге Бузовой участвовать в съемках новогоднего "Голубого огонька", поскольку телеведущей не место в семейной развлекательной программе.



Вместе с тем, по словам PR-менеджера, Пугачева и Бузова даже не знакомы. Распространяющуюся информацию он назвал "очередным желтым бредом".

Кроме того, на фоне ситуации с коронавирусом обсуждение съемок праздничных передач Богославский посчитал неуместным, так как пока неясно, как все это будет организовано. Он также подчеркнул, что для начала записи программ еще не пришло время.





Антон Богославский PR-менеджер Ольги Бузовой Федеральные каналы еще не объявляли о начале съемок, обычно это выпадает на конец ноября или еще позже. Кроме того, продюсеры даже не определились, как будут проходить съемки. Сейчас и мы не знаем, как ввиду ограничений выстроится концертная деятельность, но Ольга будет готова и к концертам, и к съемкам.

В звездные "разборки" вмешался и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который поддержал предполагаемые "требования" Пугачевой не пускать теледиву на съемки новогодних шоу.

"С Аллой Борисовной не поспоришь! Я не могу возразить ее точке зрения, она человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом", – объяснил он.



Огоньки в COVID-формате

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с Москвой 24 заявил, что при съемках новогодних огоньков придется считаться с ограничениями, введенными в стране из-за коронавируса.

"Если выпуск каких-то песен и клипов – все это делается без зрителей, то здесь концерты, площадки, где задействовано очень много людей, помимо артистов. И получается, это тоже нельзя делать в связи с ограничениями... Опять же, масочный режим не будет соблюден, от масок будет портиться картинка, придется уменьшить наполняемость зала, то есть один-два человека за столиком – из-за всего этого картинка будет испорчена", – сказал эксперт.

Вместе с тем, по мнению Рудченко, от традиционных огоньков вряд ли откажутся, но коррективы внесут.





Павел Рудченко продюсер музыкальных проектов Какие-то найдут способы это все реализовывать, потому что и каникулы новогодние нужно чем-то забивать, и людей развлекать... Вносить изменения будет немного грустно, потому что уходит не то что эпоха, а сам вариант масштабного действа, где артисты собраны на одной площадке, где можно режиссерскую работу проводить, яркие сцены ставить, не просто какие-то онлайн-концерты одного или двух артистов.

В целом формат новогодних огоньков еще будет жить не один год, уверен специалист. "В любом случае его смотрят в основном только взрослые люди, именно они целевая аудитория, а молодежь и так контент уже смотрит в интернете", – объяснил он свою позицию.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа высказала предположение, что привычные для всех огоньки отменят, поскольку безопасность участия в них обеспечить сложно.

"Сниматься в масках при таких красочных вещах не очень интересно и странно. А обеспечить полнейшую безопасность толпы, даже с использованием масок, перчаток, безопасного расстояния, невозможно", – сказала она.

Кроме того, если съемки все-таки состоятся, врач порекомендовала отказаться от присутствия зрителей в зале. Вместе с тем специалист добавила, что многие звезды уже приспособились записывать свои выступления из дома: для этого у кого-то есть необходимая техника, а у кого-то – целые студии.

