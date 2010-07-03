Врач предупредил об опасности участия в новогодних огоньках из-за коронавируса

Уже который год подряд в СМИ появляется информация о том, что Алла Пугачева якобы выступает против участия Ольги Бузовой в новогодних огоньках. Представитель молодой исполнительницы эти слухи опроверг и объяснил, что из-за ситуации с СOVID-19 все еще непонятно, как будут проходить съемки традиционных праздничных программ. Разбираемся, нужно ли отменять огоньки.
"Мы уже не удивляемся"
В преддверии съемок традиционных новогодних огоньков на федеральных каналах ряд изданий опубликовали информацию о том, что певица Алла Пугачева якобы в очередной раз выступила против участия в них телеведущей Ольги Бузовой. Слухи о предполагаемой вражде прокомментировал PR-менеджер молодой исполнительницы Антон Богославский.
"Мы уже не удивляемся. Подобные лженовости придумываются из года в год. Такое чувство, будто СМИ из головы берут поводы, высасывают из пальца", – заявил представитель Бузовой.
Вместе с тем, по словам PR-менеджера, Пугачева и Бузова даже не знакомы. Распространяющуюся информацию он назвал "очередным желтым бредом".
Кроме того, на фоне ситуации с коронавирусом обсуждение съемок праздничных передач Богославский посчитал неуместным, так как пока неясно, как все это будет организовано. Он также подчеркнул, что для начала записи программ еще не пришло время.
В звездные "разборки" вмешался и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который поддержал предполагаемые "требования" Пугачевой не пускать теледиву на съемки новогодних шоу.
"С Аллой Борисовной не поспоришь! Я не могу возразить ее точке зрения, она человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом", – объяснил он.
Огоньки в COVID-формате
Продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с Москвой 24 заявил, что при съемках новогодних огоньков придется считаться с ограничениями, введенными в стране из-за коронавируса.
"Если выпуск каких-то песен и клипов – все это делается без зрителей, то здесь концерты, площадки, где задействовано очень много людей, помимо артистов. И получается, это тоже нельзя делать в связи с ограничениями... Опять же, масочный режим не будет соблюден, от масок будет портиться картинка, придется уменьшить наполняемость зала, то есть один-два человека за столиком – из-за всего этого картинка будет испорчена", – сказал эксперт.
Вместе с тем, по мнению Рудченко, от традиционных огоньков вряд ли откажутся, но коррективы внесут.
В целом формат новогодних огоньков еще будет жить не один год, уверен специалист. "В любом случае его смотрят в основном только взрослые люди, именно они целевая аудитория, а молодежь и так контент уже смотрит в интернете", – объяснил он свою позицию.
В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа высказала предположение, что привычные для всех огоньки отменят, поскольку безопасность участия в них обеспечить сложно.
"Сниматься в масках при таких красочных вещах не очень интересно и странно. А обеспечить полнейшую безопасность толпы, даже с использованием масок, перчаток, безопасного расстояния, невозможно", – сказала она.
Кроме того, если съемки все-таки состоятся, врач порекомендовала отказаться от присутствия зрителей в зале. Вместе с тем специалист добавила, что многие звезды уже приспособились записывать свои выступления из дома: для этого у кого-то есть необходимая техника, а у кого-то – целые студии.