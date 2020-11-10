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Москва 24

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Культура

15:56

Автор песен Бузовой рассказал, сколько певица платит за свои хиты

культура

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автор песен Ольги Бузовой Паша Климат рассказал, что хиты артистке обходятся в тысячи долларов. Об этом сообщает News.ru.

"Я пишу песни вместе с напарником Николаем Журавлевым. Он отвечает за аранжировки, я – за слова и мелодии", – отметил Климат.

Он добавил, что с недавнего времени в работе над проектами ему помогает рэпер Сергей Рудой.

По словам композитора, он не берется за реализацию тех проектов, которые ему не нравятся.

"Бывали случаи, когда мне озвучивали тему и я сразу отказывался, даже не интересуясь, сколько готовы за это платить. А бывало наоборот: брался за интересную идею, соглашаясь на сравнительно небольшие суммы", – высказался автор.

Отмечается, что Паша Климат является автором треков Клавы Коки, Елены Темниковой, Глюкозы, Лолиты и других артистов. Сам композитор живет на Украине.

Ранее Ольга Бузова заявила, что изучила свое генеалогическое древо и узнала, что в ее роду были представители благородных кровей.

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