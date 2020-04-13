Бузова приняла ванну с лапшой быстрого приготовления

Фото: соцсети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова приняла ванну, наполненную лапшой быстрого приготовления. Ее поступок был инициирован блогером Гусейном Гасановым. В новом батле он дал Бузовой задание – искупаться в лапше и по возможности попробовать заваренное на вкус. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Бузова высыпала в ванну несколько пачек макаронных изделий, побарахталась, попробовала лапшу на вкус и частично размазала ее по телу. Потом она рассказала, что было "адски невкусно" и запах лапши не покидает ее уже несколько часов.

Ранее сообщалось о том, что Ольгу Бузову разыскивают приставы за долг почти 11 тысяч рублей. Отмечается, что телеведущая должна за коммунальные услуги в квартире в Санкт-Петербурге. Иск против артистки подала управляющая компания.