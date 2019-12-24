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Москва 24

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Общество

15:49

Приставы ищут Ольгу Бузову за долг почти в 11 тысяч рублей

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Приставы возбудили исполнительное производство против Ольги Бузовой. В базе Федеральной службы судебных приставов указано, что за певицей числится долг в 10 662 рубля, передает РИА Новости.

Отмечается, что Бузова должна за коммунальные услуги в квартире в Санкт-Петербурге. Иск против артистки подала управляющая компания. Судебный приказ Бузовой отправили еще в августе.

В то же время пиар-агент певицы опроверг информацию о задолженности. По его словам, певица не получала извещения о судебном заседании.

Ранее ресторан Бузовой оштрафовали за продажу алкогольной продукции с нарушением лицензионных требований. Штраф составил 100 тысяч рублей.

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