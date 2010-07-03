Ресторан Бузовой оштрафовали из-за лицензии на алкоголь

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Компанию "Рест Компани", развивающую сеть ресторанов BUZfood Ольги Бузовой, привлекли к административной ответственности за продажу алкогольной продукции с нарушением лицензионных требований. Штраф составил 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

Сотрудники московского ресторана не соблюли формальности при изменении юридического адреса, и не подали в 30-дневный срок заявку на переоформление лицензии. Позднее компания подала необходимые документы и переоформила лицензию.

На сайте BUZfood упоминаются три ресторана этой сети. Два московских – на Цветном бульваре и в ТРЦ "Vegas Крокус Сити" – не работают по техническим причинам. Также певица владеет рестораном в ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге.

Ранее на одном из своих концертов Бузова заявила, что собирается поехать на "Евровидение". "Следующую песню на английском я спою на "Евровидении", – сказала певица.