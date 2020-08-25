Бузова похвасталась дворянскими корнями

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ольга Бузова заявила, что изучила свое генеалогическое древо и узнала, что в ее роду были представители благородных кровей, сообщают "Дни.ру".
Певица вместе с исполнителем ANDRO приняла участие в ютуб-шоу "Студия 69". Шоумен Константин Анисимов рассказал, что певец – чистокровный цыган, а его прапрабабушка – бурятка. Затем ведущий спросил, кем по крови является Бузова.
В ответ она заявила, что уникальна, неповторима и неподражаема. Певица призналась, что она – русская, однако есть у нее и украинские корни.
"Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь", – сказала она, подчеркнув, что гордится своим происхождением.
Ранее Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта. Рэйтинг возглавил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В топ-3 также вошли певцы Ольга Бузова и Егор Крид. В десятку журналисты издания включили также артистов Тимати, Диму Билана, Полину Гагарину, Басту, спортсменов Александра Овечкина и Артемия Панарина, а также телеведущую Ксению Собчак.
Место в рейтинге, как объяснили его авторы, варьируется в зависимости от совокупности двух факторов – доходов звезды за год и популярности. Последний показатель рассчитывается на основе упоминания в СМИ и соцсетях, поисковых запросов и числа подписчиков в Instagram и YouTube.
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