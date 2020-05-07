Клип Бузовой о самоизоляции возглавил рейтинг треков про COVID-19

Клип Бузовой о самоизоляции возглавил рейтинг песен про COVID-19

Клип Ольги Бузовой на песню "Давай останемся дома" стал лидером в рейтинге треков про COVID-19, передает телеканал Москва 24.

К началу мая видео о самоизоляции набрало более 10 миллионов просмотров. В нем Бузова призывает людей не нарушать режим самоизоляции.

Певица сняла клип вместе со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном в домашней обстановке. В его создании приняли участие и многие певцы, актеры и звезды шоу-бизнеса.

Ранее Ольга Бузова приняла ванну, наполненную лапшой быстрого приготовления. Ее поступок был инициирован блогером Гусейном Гасановым. Задание искупаться в лапше и по возможности попробовать заваренное на вкус он дал Бузовой в новом батле.

Бузова высыпала в ванну несколько пачек макаронных изделий, побарахталась, попробовала лапшу на вкус и частично размазала ее по телу. Потом она рассказала, что было "адски невкусно" и запах лапши не покидает ее уже несколько часов.