КСИР заявил о нанесении ракетного удара по двум эсминцам США

Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Navy/Jonathan P. Idle

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что его воздушно-космические силы нанесли удары баллистическими ракетами по двум эсминцам Военно-морских сил США. Заявление КСИР приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Уточняется, что атаке подверглись боевые корабли DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой Aegis. В заявлении отмечается, что кораблям нанесен значительный ущерб.

Кроме того, КСИР в ходе ответного удара по базе США в Иордании атаковал места дислокации и техобслуживания истребителей F-35, F-16 и F-15.

8 сентября американские военные уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском заливе. Под удары попали суда в районе островов Харк и Джаск. Экипаж кораблей был эвакуирован.

В ответ на обстрел танкеров иранские войска нанесли ракетные удары по двум авиабазам в Иордании, которые использует американская армия. По данным СМИ, всего по авиабазам Муваффак-Салти и Принц Хасан было выпущено не менее 20 ракет.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США уничтожат и потопят нефтяные танкеры Ирана, если Тегеран продолжит наносить удары по американским военным кораблям. По его словам, иранский танкерный флот находится в "беззащитном положении".