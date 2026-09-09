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02:18

Политика

Армия США заявила об уничтожении пяти иранских танкеров

Фото: x.com/CENTCOM

Американские военные уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском заливе. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

"Силы CENTCOM уничтожили 8 сентября пять иранских танкеров, перевозивших сырую нефть, после того как Корпус стражей исламской революции (КСИР) за последние два дня дважды обстрелял баллистическими ракетами военный корабль ВМС США", – говорится в сообщении армии.

В CENTCOM добавили, что американский военный корабль успешно уклонился от иранских атак и продолжил патрулирование в региональных водах. Никто из личного состава не пострадал.

Ранее сообщалось, что американские военные силы атаковали несколько иранских танкеров в Персидском заливе. Под удары попали суда в районе островов Харк и Джаск. Экипаж кораблей был эвакуирован.

В ответ на обстрел танкеров иранские войска нанесли ракетные удары по двум авиабазам в Иордании, которые использует американская армия. По данным СМИ, всего по авиабазам Муваффак-Салти и Принц Хасан было выпущено не менее 20 ракет.

За несколько дней до этого КСИР отчитался о нанесении ударов баллистическими ракетами по корабельной группе ВМС США. Целью стали американские авианосец и эсминец, которые, по версии иранской стороны, препятствовали передвижению иранских судов и участвовали в морской блокаде.

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