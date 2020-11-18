Милонов заболел COVID-19

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что заболел коронавирусом. По словам политика, сейчас он находится на самоизоляции.

Контакты с другими людьми он исключил уже пять дней назад, сообщает РИА Новости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что 130 депутатов Госдумы переболели коронавирусом или болеют на данный момент. Из них 28 потребовалась госпитализация.

Дмитрий Песков объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди депутатов и губернаторов. По словам представителя Кремля, сам характер работы подразумевает большое количество контактов с людьми.