В Кремле прокомментировали данные о лечении владимирского губернатора в Москве

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Дмитрий Песков заявил, что между лечением руководителя Владимирской области в Москве и состоянием медицины в регионе нет связи. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я не вижу связи между его лечением в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Это отдельные вопросы", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в настоящий момент многие губернаторы находятся на лечении, но продолжат выполнять обязанности. При этом место лечения они могут выбирать сами.

У губернатора Владимирской области Владимира Сипягина ранее выявили коронавирус. Позже ему потребовалась госпитализация, он направился в частную столичную клинику, мотивировав решение тем, что не хочет занимать койку в государственных больницах региона.

