Владимирский губернатор объяснил решение лечиться от COVID-19 в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выбрал для лечения от коронавируса частную клинику в Москве, чтобы не занимать койки в государственных больницах региона.
"Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях", – написал Сипягин в Instagram.
Он добавил, что в областных больницах свободных мест немного, тогда как "есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я".
"Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь", – отметил Сипягин.
Он уточнил, что до этого лечился амбулаторно, однако у него начались осложнения, после которых врач рекомендовал ему госпитализироваться.
За последние сутки во Владимирской области зафиксировали 125 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело – 157 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 11 543 случая инфицирования, скончалось 277 человек.
В России выявили 22 410 новых случаев коронавируса
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