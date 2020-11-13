Губернатор Владимирской области Сипягин заразился коронавирусом

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У губернатора Владимирской области Владимира Сипягина подтвердился тест на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Получил результат исследования на COVID-19 – положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удаленно", – написал он в своем посте.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом Владимир Зеленский проходит лечение в больнице. В понедельник президент Украины сообщил, что заразился COVID-19. Позднее положительный результат теста на инфекцию получил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Также с COVID-19 был госпитализирован шоумен Сергей Светлаков.