Футболист "Краснодара" Вильена заразился COVID-19

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Игрок футбольного клуба "Краснодар" Тонни Вильена получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует пресс-служба сборной Нидерландов, за которую выступает футболист.

Как пишет ТАСС, заболевание протекает у игрока бессимптомно. Вильена в данный момент изолирован от команды Нидерландов, которая 11 ноября сыграет товарищеский матч против сборной Испании.

Вильена выступает за ФК "Краснодар" с 2019 года. В нынешнем сезоне игрок сыграл 13 матчей, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Возраст футболиста – 25 лет.

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