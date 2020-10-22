Глава Минздрава Мурашко ушел на самоизоляцию

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко решил уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи, сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

"В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию", – сказал Кузнецов.

Ранее коронавирусом заразился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. У его супруги также выявили инфекцию. Глава региона продолжит исполнять свои обязанности дистанционно.

Также коронавирус подтвердился у руководителя администрации Петрозаводска Ирины Мирошник. Она сообщила, что "находится дома, на связи с коллегами". Исполнять обязанности руководителя будет один из заместителей главы.