У главы администрации Петрозаводска подтвердился коронавирус

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У руководителя администрации Петрозаводска Ирины Мирошник подтвердился коронавирус. Об этом глава столицы Карелии написала на своей странице во "ВКонтакте".
"К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами", – сообщила она.
В городской администрации уточнили, что исполнять обязанности руководителя будет один из заместителей главы.
Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что у него есть симптомы коронавируса. У его супруги также выявили инфекцию.
Также глава Хакасии Валентин Коновалов заболел коронавирусом. До этого COVID-19 выявили у губернатора Костромской области Сергея Ситникова.
В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса.
Власти не планируют вводить в России жесткие ограничения из-за COVID-19