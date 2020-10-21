В России выявили 15 700 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса. Как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19, 4 076 (25,9%) из них были без клинических проявлений.
В Москве зарегистрировано 4 389 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 684, в Московской области – 466, в Нижегородской области – 332, в Ростовской области – 305.
На Свердловскую область пришлось 255 новых случаев COVID-19, на Архангельскую область – 247, на Воронежскую область – 243, на Красноярский край – 237, на Забайкальский край – 223, на Республику Бурятия – 211, на Республику Коми – 210.
Всего в России зарегистрировано 1 447 335 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чеченской Республике, Чувашской Республике, Чукотском АО, Московской области.
За весь период по России умерли 24 952 человека. Из них 63 зарегистрированы в Москве.
Выздоровели за последние сутки 10 952 человека с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Москве выписали 2 365 пациентов. За весь период в России выписаны 1 096 560 человек.
Накануне ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что одним из симптомов коронавируса является изменение слуха. При этом ученые отметили, что подозрительным это становится только в сочетании с другими известными симптомами COVID-19.
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