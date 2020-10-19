Ученые научились выявлять коронавирус при помощи глюкометров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для диагностики коронавируса стандартные глюкометры.
Как говорится в статье на портале MedRxiv, при клинических испытаниях глюкометр выявлял SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение одного часа со 100-процентной чувствительностью.
При этом прибор отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов также со 100-процентной специфичностью.
Ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Татьяна Зимина рассказала газете "Известия", что процедура представляет собой взятие пробы слюны с помощью ватной палочки.
Специалист указала, что тесты на основе биочипов, которые проводят в "ЛЭТИ", с использованием такого же принципа очень перспективны. Однако идея использовать для этого глюкометр высказана учеными из США впервые.
Принцип действия сводится к тому, что в образец слюны пациента добавляется разработанный молекулярный состав. Если пациент заражен, происходит распад реактива.
Затем жидкость помещается на полоску глюкометра, на которую нанесено специальное вещество. И если пациент болен, прибор покажет уровень глюкозы, который напрямую равен концентрации вирусного белка.
Ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями ранее узнали, как долго коронавирус может оставаться на поверхности банкнот, металлических поручней и смартфонов в течение месяца.
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