Ученые узнали "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах

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Ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями узнали, как долго коронавирус может оставаться на поверхности банкнот, металлических поручней и смартфонов в течение месяца.

Как говорится в публикации в журнале Virology Journal, при плюс 20 градусах вирус может держаться на поверхностях около месяца, при плюс 30 – до трех недель, а при плюс сорока SARS-CoV-2 живет всего несколько суток.

Отмечается, что наибольшую опасность представляют непористые поверхности – стекла, в том числе мобильных телефонов, бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали.

Британские ученые из группы SPI-B ранее увидели связь стирки с повышенным риском заражения коронавирусом. По данным британских специалистов, инфекция может оставаться жизнеспособной на тканях до трех суток.