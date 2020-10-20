В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 63 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 4 999 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 960 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 277 608 человек.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться примерно через две недели.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 39,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,111 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 431 635 случаев COVID-19, вылечились 1 085 608 человек, скончались 24 635.