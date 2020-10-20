Еще 1 960 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1 960 пациентов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 277 608", – сказала вице-мэр.

Как уточняется, после прохождения лечения все пациенты получают соответствующие рекомендации от врачей. Кроме того, специалисты проводят исследования для того, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у человека.

Ранее сообщалось, что москвичей, которые вернулись в Россию из-за границы и не сдали ПЦР-тест на коронавирус, оштрафовали на миллион рублей. Сотрудники Роспотребнадзора составили 2 179 уведомлений о явке для составления протоколов об административных правонарушениях.

В Москве за прошедшие сутки скончались 49 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 39,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,111 миллиона человек скончались.

