В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 49 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 5 376 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 767 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 275 648 человек.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться примерно через две недели.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 39,5 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона человек скончались. В России зарегистрировали 1 399 334 случая COVID-19, вылечились 1 070 576 человек, скончались 24 187.