Эксперты объяснили необходимость новых мер против COVID-19 в Москве

C 19 октября ученики младшего возраста возвращаются с каникул в школу. Также с этого дня ночные заведения столицы переходят на систему "чек-ин" для персонала и посетителей. Рассказываем, что еще изменилось в городе и почему вводятся новые меры в условиях пандемии.
Возвращение с каникул
С 19 октября ученики 1–5-х классов возвращаются в школы, а старшеклассники – 6–11-е классы – переходят на дистанционный формат в течение ближайших двух недель. Учащиеся московских колледжей также возобновляют занятия в очном формате.
При этом учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации (находящиеся в ведении правительства Москвы) не будут работать с 19 октября по 1 ноября.
Обучение в школах будет проходить с учетом дополнительных мер безопасности. Температуру на входе в здание у детей измеряют бесконтактными термометрами, в коридорах и на входе установлены санитайзеры с антисептиками.
Ученики и сотрудники образовательного учреждения с признаками ОРВИ или контактировавшие с заболевшими COVID-19 в школу не допускаются. В школах имеется необходимый запас медицинских масок, также регулярно проводится тщательная уборка.
Кроме того, для учеников 1–4-х классов возобновляют работу группы продленного дня. Они организованы по классам или по параллелям, то есть отдельно – для первых, отдельно – для вторых и так далее. Что касается занятий в кружках и секциях на территории школы, они тоже проходят в очном формате. Однако доступны только для учащихся из одной параллели, чтобы минимизировать контакты между детьми.
Все транспортные карты школьников 1–5-х классов с 19 октября разблокируют, а льготный проезд старшеклассников пока по-прежнему приостановлен.
"Чек-ин" в ночных клубах и барах
С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения (открытые с полуночи до шести часов утра) вводят систему "чек-ин". На входах в бары и клубы будет размещен специальный QR-код, который следует отсканировать камерой смартфона. Далее отобразится ссылка с формой регистрации, где будут указаны название и адрес общественного места, дата и время посещения.
Затем следует нажать кнопку "Войти через mos.ru" или кнопку "Войти по номеру телефона". Также в форме содержится обязательная для отметки галочка "Я согласен(-а) с условиями предоставления сервиса".
Если возможность отсканировать QR-код отсутствует, можно зарегистрироваться с помощью СМС. Для этого надо отправить сообщение на короткий номер 7377 с текстом "ВХОД*ХХХ-ХХХ-XXX", вписав туда уникальный номер организации. Подтверждение регистрации нужно показать охраннику или другому представителю заведения, контролирующему вход в помещение. Полученное подтверждение действует в течение 15 минут.
Проходить регистрацию при входе в бары и клубы посетителям и сотрудникам необходимо в любое время суток, в том числе в дневные часы. Штрафы для заведений за отсутствие QR-кодов при входе составляют до 500 тысяч рублей.
Москвичи, которые могли контактировать в ночном заведении с больным коронавирусом, будут получать соответствующие уведомления на телефон. Им придет уведомление с рекомендацией провериться на коронавирусную инфекцию.
"Многое зависит от самих людей"
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что такие меры могут положительно сказаться на общей ситуации. Однако, по его словам, необходимо подождать какое-то время, чтобы оценить их эффект.
"Особенно в ночных танцевальных клубах сложно сохранять дистанцию, и они могут быть рассадником инфекции в определенной степени. К сожалению, любые противоэпидемические меры не могут иметь стопроцентный характер, многое зависит от самих людей", – пояснил вирусолог в интервью Москве 24.
Вирусолог Александр Бутенко также добавил в разговоре с Москвой 24, что перевод на дистанционное обучение старшеклассников является логичной и правильной мерой.
В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа считает, что информирование людей о контактах с больными COVID-19 в существующей непростой ситуации является важным методом борьбы с распространением инфекции.
"В случае контакта с больным COVID-19 вероятность заболевания сразу увеличивается. Если после этого что-то сделать неправильно – не так надеть маску или потереть лицо грязными руками, – то можно заболеть. И все твое окружение тоже заразится – твоя семья, коллеги. Таким образом, этот один человек может заразить сотню", – подчеркнула специалист в беседе с Москвой 24.
Лапа добавила, что сейчас основной удар пандемии приходится на молодое поколение. По ее словам, многие думают, что болезнь пройдет без осложнений, хотя это может оказаться вовсе не так.