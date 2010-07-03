Эксперты объяснили необходимость новых мер против COVID-19 в Москве

C 19 октября ученики младшего возраста возвращаются с каникул в школу. Также с этого дня ночные заведения столицы переходят на систему "чек-ин" для персонала и посетителей. Рассказываем, что еще изменилось в городе и почему вводятся новые меры в условиях пандемии.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возвращение с каникул

С 19 октября ученики 1–5-х классов возвращаются в школы, а старшеклассники – 6–11-е классы – переходят на дистанционный формат в течение ближайших двух недель. Учащиеся московских колледжей также возобновляют занятия в очном формате.

При этом учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации (находящиеся в ведении правительства Москвы) не будут работать с 19 октября по 1 ноября.





Сергей Собянин мэр Москвы Принимая это решение, мы существенно уменьшаем эпидемио­логическую нагрузку на школы. Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах.

Обучение в школах будет проходить с учетом дополнительных мер безопасности. Температуру на входе в здание у детей измеряют бесконтактными термометрами, в коридорах и на входе установлены санитайзеры с антисептиками.

Ученики и сотрудники образовательного учреждения с признаками ОРВИ или контактировавшие с заболевшими COVID-19 в школу не допускаются. В школах имеется необходимый запас медицинских масок, также регулярно проводится тщательная уборка.

Кроме того, для учеников 1–4-х классов возобновляют работу группы продленного дня. Они организованы по классам или по параллелям, то есть отдельно – для первых, отдельно – для вторых и так далее. Что касается занятий в кружках и секциях на территории школы, они тоже проходят в очном формате. Однако доступны только для учащихся из одной параллели, чтобы минимизировать контакты между детьми.

Все транспортные карты школьников 1–5-х классов с 19 октября разблокируют, а льготный проезд старшеклассников пока по-прежнему приостановлен.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Чек-ин" в ночных клубах и барах

С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения (открытые с полуночи до шести часов утра) вводят систему "чек-ин". На входах в бары и клубы будет размещен специальный QR-код, который следует отсканировать камерой смартфона. Далее отобразится ссылка с формой регистрации, где будут указаны название и адрес общественного места, дата и время посещения.

Затем следует нажать кнопку "Войти через mos.ru" или кнопку "Войти по номеру телефона". Также в форме содержится обязательная для отметки галочка "Я согласен(-а) с условиями предоставления сервиса".

Если возможность отсканировать QR-код отсутствует, можно зарегистрироваться с помощью СМС. Для этого надо отправить сообщение на короткий номер 7377 с текстом "ВХОД*ХХХ-ХХХ-XXX", вписав туда уникальный номер организации. Подтверждение регистрации нужно показать охраннику или другому представителю заведения, контролирующему вход в помещение. Полученное подтверждение действует в течение 15 минут.

Проходить регистрацию при входе в бары и клубы посетителям и сотрудникам необходимо в любое время суток, в том числе в дневные часы. Штрафы для заведений за отсутствие QR-кодов при входе составляют до 500 тысяч рублей.





Сергей Собянин мэр Москвы Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

Москвичи, которые могли контактировать в ночном заведении с больным коронавирусом, будут получать соответствующие уведомления на телефон. Им придет уведомление с рекомендацией провериться на коронавирусную инфекцию.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Многое зависит от самих людей"

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что такие меры могут положительно сказаться на общей ситуации. Однако, по его словам, необходимо подождать какое-то время, чтобы оценить их эффект.

"Особенно в ночных танцевальных клубах сложно сохранять дистанцию, и они могут быть рассадником инфекции в определенной степени. К сожалению, любые противоэпидемические меры не могут иметь стопроцентный характер, многое зависит от самих людей", – пояснил вирусолог в интервью Москве 24.

Вирусолог Александр Бутенко также добавил в разговоре с Москвой 24, что перевод на дистанционное обучение старшеклассников является логичной и правильной мерой.





Александр Бутенко вирусолог Ученики младших классов находятся под контролем родителей, а старшие классы представляют значительную опасность в плане заражения. Кроме того, старшие школьники способны обучаться дистанционно, а младшие – не настолько хорошо.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа считает, что информирование людей о контактах с больными COVID-19 в существующей непростой ситуации является важным методом борьбы с распространением инфекции.

"В случае контакта с больным COVID-19 вероятность заболевания сразу увеличивается. Если после этого что-то сделать неправильно – не так надеть маску или потереть лицо грязными руками, – то можно заболеть. И все твое окружение тоже заразится – твоя семья, коллеги. Таким образом, этот один человек может заразить сотню", – подчеркнула специалист в беседе с Москвой 24.





Людмила Лапа врач-терапевт Я считаю, вообще нельзя разрешать ночных гулянок, потому что там обязательно найдется один чудак, который всех заразит. Нужно донести до людей понимание, что если болеешь даже ОРВИ или просто насморком, то нужно оставаться дома.

Лапа добавила, что сейчас основной удар пандемии приходится на молодое поколение. По ее словам, многие думают, что болезнь пройдет без осложнений, хотя это может оказаться вовсе не так.

