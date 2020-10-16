Регистрация при входе в московские клубы будет обязательна в любое время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проходить регистрацию при входе в бары и клубы посетителям и сотрудникам необходимо будет в любое время суток, в том числе в дневные часы. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Уточняется, что если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, то ему надо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в 17:30, он также обязан пройти регистрацию.

Согласно новым правилам, зарегистрироваться с 19 октября можно одним из двух способов: по QR-коду или с помощью СМС.

На входе в бары и клубы будет размещен специальный QR-код, который следует отсканировать камерой смартфона. Далее отобразится ссылка с формой регистрации. Форма содержит название и адрес общественного места, дату и время, кнопку "Войти через mos.ru" и кнопку "Войти по номеру телефона". Также в ней содержится обязательная для отметки галочка "Я согласен(-а) с условиями предоставления сервиса".

Если возможность отсканировать QR-код отсутствует, можно зарегистрироваться с помощью СМС. Для этого надо отправить сообщение на короткий номер 7377 с текстом "ВХОД*ХХХ-ХХХ-XXX", где ХХХ-ХХХ-XXX – уникальный номер организации.

Подтверждение регистрации надо продемонстрировать представителю организации, осуществляющему контроль входа в помещение. Полученное подтверждение действует в течение 15 минут.

Ранее Сергей Собянин объявил о введении системы "чек-ин" в отношении дискотек, ночных клубов, баров и других подобных развлекательных заведений, которые работают с 00:00 до 06:00. Данные меры начнут действовать с 19 октября.

По словам Собянина, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса, но если будет выявлена инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19. Это позволит прервать новые цепочки распространения коронавируса.

