Депутат ГД поддержал введение новых правил посещения ночных клубов

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин отреагировал на введение в ночных клубах Москвы системы идентификации посетителей. Об этом сообщает RT.

Планируется, что при выявление коронавируса у кого-то из посетителей клуба можно будет оповестить всех, кто присутствовал в помещении. В дальнейшем посетителям надо будет пройти тестирование на COVID-19.

"Естественно, в этих местах нарушается всяческий режим: не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим", – обращает внимание Николай Говорин. Кроме того, депутат рассказал о важности регистрации таких людей, так как может потребоваться эпидемиологическое расследование в случае, если кто-то попадет в зону наблюдения с коронавирусной инфекцией.

"Я считаю, что эти планомерные меры очень поступательны, постепенны. И они в полной мере соответствуют складывающейся ситуации", – подчеркнул парламентарий Госдумы.

Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Речь идет о заведениях, работающих с 00:00 до 6:00. Для этого понадобится отсканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.