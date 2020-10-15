Депутат ГД поддержал введение новых правил посещения ночных клубов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин отреагировал на введение в ночных клубах Москвы системы идентификации посетителей. Об этом сообщает RT.
Планируется, что при выявление коронавируса у кого-то из посетителей клуба можно будет оповестить всех, кто присутствовал в помещении. В дальнейшем посетителям надо будет пройти тестирование на COVID-19.
"Естественно, в этих местах нарушается всяческий режим: не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим", – обращает внимание Николай Говорин. Кроме того, депутат рассказал о важности регистрации таких людей, так как может потребоваться эпидемиологическое расследование в случае, если кто-то попадет в зону наблюдения с коронавирусной инфекцией.
"Я считаю, что эти планомерные меры очень поступательны, постепенны. И они в полной мере соответствуют складывающейся ситуации", – подчеркнул парламентарий Госдумы.
Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Речь идет о заведениях, работающих с 00:00 до 6:00. Для этого понадобится отсканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.
В барах и ночных клубах Москвы введут систему "чек-ин" из-за коронавируса
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