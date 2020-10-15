Систему идентификации посетителей баров и ночных клубов вводят в Москве

12:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве введут систему "чек-инов", сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Мэр уточнил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.
Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.
По словам Собянина, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса, но если будет выявлена инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
"Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса", – заявил Собянин.
Он отметил, что в ночных заведениях невозможно соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры вроде масочного режима, однако власти не хотели бы полностью закрывать их.
"В конце концов эта индустрия – тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей", – объяснил он.
За последние сутки в РФ выявили 13 754 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Клинические проявления отсутствовали у 3 427 человек.
Всего в стране зарегистрировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По распоряжению Собянина приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.
В Москве еще 1 953 человека вылечились от COVID-19
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