Систему идентификации посетителей баров и ночных клубов вводят в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве введут систему "чек-инов", сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр уточнил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

По словам Собянина, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса, но если будет выявлена инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

"Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса", – заявил Собянин.

Он отметил, что в ночных заведениях невозможно соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры вроде масочного режима, однако власти не хотели бы полностью закрывать их.

"В конце концов эта индустрия – тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей", – объяснил он.

Фото: Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

За последние сутки в РФ выявили 13 754 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Клинические проявления отсутствовали у 3 427 человек.

Всего в стране зарегистрировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По распоряжению Собянина приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.