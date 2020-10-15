Предприятия Москвы обязали сразу сообщать об изменениях в составе сотрудников на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предприятия Москвы обязали сразу сообщать об изменениях в составе сотрудников на удаленном режиме работы. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

В документе говорится, что столичные работодатели могут не сдавать еженедельные отчеты о численности сотрудников, работающих удаленно, если состав их не изменился.

Уточняется, что в случае организации режима работы, предусматривающего чередование дистанционного режима работы и выполнение трудовой функции на рабочем месте, а также сменного режима работы должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70% сотрудников.

"В случае организации режима работы, предусматривающего чередование дистанционного режима работы и выполнение трудовой функции на рабочем месте, а также сменного режима работы при представлении сведений, указанных в настоящем пункте, указываются все работники, в отношении которых приняты соответствующие решения", – говорится в указе.

С 5 октября столичные предприятия обязали перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Сергея Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Глава города сообщал, что работодателей просили переводить на дистанционный формат только сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не так важно. Такие меры необходимы для того, чтобы снизить интенсивность поездок в общественном транспорте, отмечал мэр.

Ранее сообщалось, что информация о сотрудниках на удаленке позволит оценивать изменения общего пассажиропотока. Данная мера регламентирована законодательством. При этом в случае отказа хотя бы одного сотрудника предоставлять данные компанию могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей или вовсе приостановить ее работу на три месяца.

