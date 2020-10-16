Оперштаб Москвы рассказал о выходе школьников с каникул

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 19 октября столичные ученики 1 – 5-х классов возвращаются в школы. Учащиеся 6–11-х классов с 19 октября на две недели переходят на дистанционный режим обучения. В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответили на популярные вопросы о новых мерах, введенных для школьников.
Почему на дистанционное обучение переходят именно 6–11-е классы?
Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусом – на их долю приходится две трети заболевших детей. Также учащиеся 6–11-х классов достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения.
Младшим это сделать сложнее. Кроме того, они должны находиться дома под присмотром взрослых, что зачастую невозможно, так как родители в это время находятся на работе.
Будет ли обеспечено соблюдение санитарных требований в школах, когда ученики 1–5-х классов вернутся на уроки?
Обучение продолжается с учетом дополнительных мер безопасности. Температуру измеряют бесконтактными термометрами, в коридорах и на входе установлены санитайзеры с антисептиками.
Ученики и сотрудники с признаками заболевания в школу не допускаются. В школах есть необходимый запас медицинских масок. Регулярно проводится тщательная уборка.
Как будут работать кружки и секции в школах?
Занятия будут проходить в очном формате, но для учащихся классов одной параллели, то есть отдельно для первых, вторых и других классов. Это минимизирует контакты между детьми.
Продолжатся ли дистанционные занятия в учреждениях дополнительного образования?
Все занятия в кружках и секциях, в том числе в дистанционном формате, во дворцах и центрах творчества приостановлены с 19 октября на две недели.
Будет ли работать продленка в школе с 19 октября?
Группы продленного дня для учеников 1–4-х классов возобновляют работу после каникул. Они организованы по параллелям.
Как будут учиться студенты колледжей с 19 октября?
С 19 октября для учащихся колледжей возобновляются занятия в очном формате.
Как будет решаться вопрос с питанием льготников-учащихся 6–11-х классов, которые перешли на дистанционное обучение?
Ученикам 6–11-х классов, которые относятся к числу льготников, будут выдавать продуктовые наборов. Родителям нужно обратиться к классному руководителю.
Если учитель в начальной школе ушел на больничный, а замена не устраивает родителей, как им быть в таком случае?
Класс по желанию родителей может перейти на дистанционное обучение и продолжить обучение со своим прежним педагогом, но в дистанционном формате.
Будут ли работать транспортные карты школьников?
Транспортные карты школьников 1 – 5-х классов разблокируют. Льготный проезд старшеклассников по-прежнему приостановлен.
"Это наш город": школьникам с 1 по 5 классы разблокируют соцкарты
Как будут учиться дети в частных школах с 19 октября?
Негосударственным образовательным организациям рекомендовано принять решения, аналогичные тем, что действуют в государственных школах.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что организация качественного и безопасного учебного процесса является приоритетом для столичных властей.
Она отметила, что сейчас город гораздо лучше подготовлен к дистанционному обучению, чем весной. В частности, за полгода властям удалось обновить "Московскую электронную школу" (МЭШ).
При необходимости учителя смогут прибегнуть к привычным сервисам – Zoom, Skype, WhatsApp.
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