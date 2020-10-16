Ракова назвала качество и безопасность главными приоритетами в учебном процессе

11:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Организация качественного и безопасного учебного процесса является приоритетом для столичных властей. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Я знаю, что родители очень переживают за то, как будет организован учебный процесс в дистанционном формате. Заботы родителей и обеспокоенность качеством образования мы понимаем. В первую очередь хочу отметить, что сейчас мы гораздо лучше подготовлены к дистанционному обучению, чем весной", – заявила Ракова.
Она отметила, что за полгода властям удалось обновить "Московскую электронную школу" (МЭШ). По ее словам, в платформу был внедрен сервис видео-конференц-связи, благодаря которому преподаватели могут дистанционно проводить уроки. Ракова также отметила, что при необходимости учителя смогут прибегнуть к привычным сервисам – Zoom, Skype, WhatsApp.
"Еще раз подчеркну: качественный и безопасный учебный процесс – наш приоритет. Мы делаем все возможное, чтобы максимально упростить работу учителям и жизнь родителям", – сказала Ракова.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. А ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.
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