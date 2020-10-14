Директор столичной школы рассказала, как будет организован учебный процесс после каникул

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Директор столичной школы № 2098 Надежда Перфилова сообщила, что после завершения каникул обучение детей младших классов будет проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности, пишет Агентство "Москва".

"Мы сохраним все те меры, которые были приняты еще 1 сентября, – обязательное измерение температуры, обработка рук, сотрудники будут в масках. Пока две недели в школе не будет старшеклассников, 5-е классы мы планируем перевести в другое здание, чтобы уменьшить контакты с другими детьми", – рассказала директор.

Перфилова также добавила, что ученики младшей школы меньше подвержены заболеванию.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. А ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.