В Госдуме предложили ввести уроки этикета в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Госдуме считают, что большая часть современных школьников не знакома с правилами достойного поведения в обществе. Для решения данной проблемы в нижней палате парламента предлагают ввести в образовательных учреждениях уроки этикета, сообщает News.ru.

"Появление таких уроков в программе начальной школы будет способствовать всестороннему восприятию и социализации учеников. Это также поможет в работе учителям благодаря повышению общественного статуса педагога. У детей будет складываться представление о нем, как об эталоне нравственного поведения в социуме", – считает депутат Госдумы Алексей Кобилев.

В преподавательском сообществе же отмечают, что в уроках этикета нет необходимости, так как на поведение учащихся влияют прежде всего родители.

"Дополнительные уроки прибавят нагрузки и без того загруженным детям. А воспитание – одна из важных задач родителя. Именно они отвечают за этикет своей семьи и своих детей. Ребенок не бесконечен, его нельзя постоянно нагружать", – пояснила заместитель председателя общественного совета при Минпросвещения, народный учитель России Майя Пильдес.

Ранее в РФ предложили ввести цифровые биографии школьников. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что внедрение цифровой образовательной среды в школах позволит фиксировать в цифровой биографии все успехи и неудачи школьника.