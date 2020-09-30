В РФ предложили ввести цифровые биографии школьников

30 сентября, 19:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что внедрение цифровой образовательной среды в школах позволит фиксировать в цифровой биографии все успехи и неудачи школьника, сообщает РИА Новости.
Глава министерства пояснил, что прогресс учащегося будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь.
Кравцов напомнил, что работа по использованию в школах цифровой образовательной среды стартовала в первых 15 регионах. После анализа результатов полученный опыт распространят на оставшиеся субъекты.
Ранее опрос среди семей показал, что основными недостатками дистанционной учебы являются медленное интернет-соединение, неполадки со стороны образовательных сервисов и низкая цифровая грамотность педагогов.
72% опрошенных родителей убеждены, что учебу дома нельзя сравнить с обучением в школе из-за отсутствия у преподавателей возможности следить за порядком в классе.
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