В РФ предложили ввести цифровые биографии школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что внедрение цифровой образовательной среды в школах позволит фиксировать в цифровой биографии все успехи и неудачи школьника, сообщает РИА Новости.

Глава министерства пояснил, что прогресс учащегося будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь.

Кравцов напомнил, что работа по использованию в школах цифровой образовательной среды стартовала в первых 15 регионах. После анализа результатов полученный опыт распространят на оставшиеся субъекты.

Ранее опрос среди семей показал, что основными недостатками дистанционной учебы являются медленное интернет-соединение, неполадки со стороны образовательных сервисов и низкая цифровая грамотность педагогов.

72% опрошенных родителей убеждены, что учебу дома нельзя сравнить с обучением в школе из-за отсутствия у преподавателей возможности следить за порядком в классе.