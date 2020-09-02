Школьникам посоветовали справляться со стрессом с помощью сна и спорта

11:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посоветовал школьникам справляться со стрессом с помощью сна, спорта и правильного питания.
"Во-первых, это спорт, правильное питание и правильный сон, все это влияет на организм. Если соблюдать все требования, о которых мы здесь говорили, то волнения можно побороть, они не так будут влиять на организм", – сказал Кравцов в ходе всероссийского онлайн-урока "Будь здоров".
Глава Минпросвещения также посоветовал школьникам заботиться не только об учебе, но и о своем здоровье, чтобы добиться успеха.
1 сентября в Москве учебные заведения распахнули свои двери более чем для 1,5 миллиона школьников и студентов колледжей. В столице открылись 537 школ.
В этом году в первом классе будут учиться около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Каждая школа должна была проработать график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.
В частности, в школах закрепили за каждым классом кабинет, где будут проводиться все уроки. Перемены, время завтраков и обедов школьникам также установили свое. Первыми в школу будут приходить ученики младших классов.
Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то весь класс на 14 дней переведут на дистанционное обучение.
Московские школы начали новый учебный год
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