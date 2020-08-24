13:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бассейны в школах Москвы не будут работать до 1 октября, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы приняли решение, что до 1 октября мы не будем начинать работу бассейнов в школе, тем более что хорошая погода, и дети будут иметь возможность побольше времени проводить на школьных стадионах – они все отремонтированы, хорошего качества – и будут заниматься физкультурой преимущественно на улице", – сказала Ракова.
Вице-мэр добавила, что в школах дополнительное образование будет организовано в группах по параллелям, уточнив, что в зависимости от возможностей школы аналогичное решение должно быть принято в отношении групп продленного дня.
Ранее Ракова сообщила, что столичные власти приняли решение о проведении локальных праздников для первоклассников с целью сохранения праздничной атмосферы. Она добавила, что в школах отработан свой индивидуальный режим работы: за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, где будут проводиться уроки.
Сергей Собянин до этого говорил, что в московских школах не будут организовывать линейки. Мэр столицы также сообщал, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.
По словам мэра Москвы, в учебных заведениях будут чаще проводить уборку, а образовательный процесс организуют таким образом, чтобы школьники меньше контактировали друг с другом. Он подчеркнул, что новые меры безопасности соответствуют рекомендациям, утвержденным Роспотребнадзором.
Также особое внимание будут уделять и состоянию здоровья школьников. В частности, если у кого-то из них обнаружат коронавирус, то на дистанционное обучение в течение 14 дней переведут весь класс. Как объяснил Собянин, это период, когда надо протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.
Новые правила введут в школах с 1 сентября
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