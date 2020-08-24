Родители московских школьников могут сами принять решение о формате обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Родители московских школьников сами смогут решить, в каком формате будет обучаться их ребенок, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента образования и науки Александра Молоткова.

Он сообщил, что ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать домашнее обучение в случае пожелания взрослых.

"Родителям нужно только уведомить классного руководителя, написать заявление. Если у семьи есть такое желание, то пожалуйста", – отметил Молотков.

Он подчеркнул, что в школах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой организуются все условия для соблюдения правил санитарной безопасности.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что столичные школы пока не планируют переходить на дистанционное обучение. Она заявила, что ситуация с коронавирусом в городе стабильная, в связи с чем нет необходимости возвращения к онлайн-формату.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дополнительных требованиях, которые должны будут соблюдать столичные школы. Он отметил, что в образовательных учреждениях будет чаще проводиться уборка, а контакты школьников между собой будут сведены к минимуму.

Мэр Москвы заявлял, что весь класс будет переводиться на дистанционное обучение в случае, если у одного из учеников будет выявлен коронавирус. Собянин уточнил, что количество классов, которые будут переведены на такой формат учебы, будет зависеть от числа заболевших.