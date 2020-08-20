Минпросвещения РФ не планирует заменять очные занятия дистанционными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министерство просвещения РФ не планирует заменять очные занятия дистанционными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

"Не может никаких быть сомнений, и мы 1 сентября в этом убедимся, что никогда система дистанционного обучения не заменит традиционную систему. И то решение, которое было 15 марта принято, когда школьники были вынуждены перейти на дистанционную систему, еще раз подчеркивает ценность школы, ценность традиционной системы образования", – сказал министр.

Кравцов также заявил, что школьные линейки 1 сентября пройдут в каждом регионе с учетом требований Роспотребнадзора. До этого специалисты Роспотребнадзора рекомендовали проводить школьные линейки на открытом воздухе по классам либо параллелям.

Специалисты напомнили, что в новом учебном году в школах будет усилен дезинфекционный режим, в том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Во всех школах также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских школах не будут организовывать линейки. Мэр столицы также сообщил, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.

В Минпросвещения РФ заявляли, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.

